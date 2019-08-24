"Зависший" рядом с МКС "Союз" не угрожает станции – Роскосмос

В Роскосмосе сообщили о заседании госкомиссии под председателем главы корпорации Дмитрия Рогозина из-за неудачной попытки стыковки корабля "Союз МС-14" и Международной космической станции в субботу, 24 августа.

"В связи с замечаниями, возникшими при стыковке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-14" с Международной космической станции, в Центре управления полетами началось заседание Госкомиссии под председательством Генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки", - говорится в сообщении корпорации.

Там также отметили, что сейчас транспортный "Союз" находится на удалении от МКС, а стыковка планируется на резервную дату (уже подтверждено, что она пройдет в ночь с 25 на 26 августа). При этом безопасности станции и экипажа ничего не угрожает, отметили в Роскосмосе.