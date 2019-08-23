Спасшая детей в пермской школе №127 учительница судится с пенсионным фондом

Награжденная президентом РФ медалью "За отвагу" учитель школы №127 Наталья Шагулина судится с Пенсионным фондом РФ. Педагог пытается отстоять свое право досрочного выхода на пенсию.

Как сообщает РБК, учителю не хватило стажа: пенсионный фонд не включил в стаж ее работы работу в Верещагинской школе. Суд вынес решение не в пользу Шагулиной. Ситуацию на следующей неделе обсудят представители ПФР по Пермскому краю и департамента образования Перми.

Как сообщало Накануне.RU, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налётчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Он должен будет заплатить пострадавшим более 5 млн руб. Его апелляция осталась без удовлетворения.