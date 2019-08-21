Следственный комитет и прокуратура проводят проверку из-за гибели рабочего в шахте Североуральска

Следственный отдел по Североуральску СК России по Свердловской области начал доследственную проверку из-за гибели рабочего во время обрушения горной породы на шахте "Ново-Кальинская", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, обрушение было вызвано горным ударом.

Погибший рабочий - мужчина, 1970 года рождения. Его тело будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Сейчас следователи опрашивают рабочих предприятия. Кроме того, истребуется документация о проводимых работах, проведении инструктажа сотрудников шахты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

К проверке также подключилась прокуратура Североуральска. Надзорное ведомство проверит исполнение требований безопасности при производстве горных работ.

Напомним, обрушение породы произошло в 16.40 на глубине 1240 метров. Эвакуация смены не потребовалась. Работы были приостановлены на одном участке. Сообщалось о том, что рабочий оказался заблокирован из-за обвала. Велись аварийно-спасательные работы. В 20.30 по местному времени они были завершены. Выяснилось, что рабочий погиб. Его тело поднимают на поверхность горноспасатели.