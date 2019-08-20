Минприроды сократило охранную зону самого большого заповедника в России. Туда могут зайти угольщики

Министерство природных ресурсов РФ своим приказом изменило границы охранной зоны государственного природного заповедника "Большой Арктический". Документ был зарегистрирован в Минюсте в августе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Большой Арктический" — крупнейший заповедник России и всей Евразии, он расположен в Диксонском районе Таймырского автономного округа. Общая площадь — 4 169 222 га. Согласно поправкам в положение об охранной зоне заповедника, почти в два раза сокращается охранная зона в районе бухты "Медуза": с 3020 га до 1149 га.

Причины ведомство не указывает, однако в этом регионе планы по добыче угля имеет "Арктическая горная компания-Диксон" (входит в ГК "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева). В 2019 г. компания получила лицензию на Лемберовскую площадь, участок граничит с другим месторождением "Востокугля" - Нижнелемберовским.

"Лицензия позволяет проводить геологоразведочные работы с попутной добычей. Лицензия действует до 2044 г. Участок перспективен для разработки – находится вблизи от морского берега, где планируется строительство угольного терминала", - отмечала компания. Работы будут проходить именно в зоне, с которой снята охрана. О том, что решение находится в стадии подготовки, еще в начале года сообщал "Гринпис". По данным экологов, на этом участке охранной зоны заповедника обитают шесть видов птиц, внесённых в Красную книгу России (четыре из них гнездятся). Это малый лебедь, сапсан, кречет, белоклювая гагара, орлан-белохвост и краснозобая казарка.

"Руководство ФГБУ "Объединённая дирекция заповедников Таймыра" вместо того, чтобы защищать вверенную ему территорию, сообщило председателю правительства Красноярского края, что конфликт между дирекцией и угольщиками "урегулирован", и что научно-технический совет этого ФГБУ решил провести исследования на предмет возможности изменения режима или границ охранной зоны — таким образом, чтобы они не препятствовали работе угольного терминала и подъездных путей", - говорят в "Гринпис".

В течение дня Накануне.RU не удалось получить комментарий у заповедника: представители попросили выслать приказ Минприроды по почте. После получения на звонки редакции никто не отвечал.

Экологи отмечают, что в 2016 г. департамент Минприроды отказывал угольщикам в согласовании проекта по строительству угольного терминала в районе мыса Чайка. Территория полуострова и акватория бухты Широкая-Северная примыкали к мысу Северный и входили в охранную зону.

Позиция могла измениться из-за новой задачи, поставленной президентом - обеспечить загрузку Северного морского пути. "ВостокУголь" планирует обеспечить добычу и транспортировку по СМП в 2024 г. до 20 млн т угля. Добываемый уголь будет экспортироваться через собственные угольные терминалы, в зимнюю навигацию – с ледокольным сопровождением "Атомфлота".

Как сообщало Накануне.RU, Минприроды опубликовало проект поправок в Земельный кодекс РФ, министерство предлагает до 2023 г. исключить то из границ заповедников, нацпарков и других ООПТ производственные объекты, дороги, а также месторождения полезных ископаемых. Из-под охраны может быть выведено больше миллиона гектаров.