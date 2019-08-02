Жителей Санкт-Петербурга предостерегли от участия в несанкционированном митинге

Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила горожан об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте надзорного ведомства, жителей Питера через соцсети призывают принять участие в митинге на территории Калинского района. Массовое публичное мероприятие запланировано на 3 августа и оно не согласовано с властями.

В прокуратуре напомнили гражданам, что участие в несогласованных публичных мероприятиях и их организация, влекут ответственность, установленную законодательством РФ.

"В связи с этим, любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в Санкт-Петербурге – прямое нарушение закона", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций и массовых беспорядков.

Прокуратура города внесла представления о недопустимости нарушения закона организаторам мероприятия.

Напомним, 27 июля несанкционированный митинг прошел в Москве. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Добавим также, что по данным социологов, россияне поддержали разгон незаконного митинга в Москве.