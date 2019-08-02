В сети обсуждают свадьбу Собчак и Богомолова, "назначенную" на сентябрь

Околосветские telegram-каналы разносят новость, которая пока имеет статус неподтвержденного слуха: якобы, 37-летняя Ксения Собчак в сентябре (называется даже конкретная дата – пятница, 13-е) пойдет под венец с 44-летним режиссером, свеженазначенным худруком театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.

Вот, например, пишет канал Dark Cosmo: "У нас очень жирнючий эксклюзив Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?". Сама Ксения во всех соцсетях на расспросы отмалчивается.

Если Собчак и правда выйдет замуж в сентябре, то за год побывает замужем уже за вторым мужчиной. Совсем недавно стало известно об официальном разводе Ксении с актером Максимом Виторганом. Пара прожила в браке три года, у них есть сын Платон. Примечательно, что слухи о романе Ксении и Константина появились еще во время брака Собчак с Виторганом, что определенным образом скомпрометировало телеведущую. Пикантности адюльтеру добавила публичная потасовка Максима и Константина, во время которой первый разбил нос второму.