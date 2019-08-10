02 Сентября 2020
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ДТП, авария, столкновение (2019) | Фото: УГИБДД Свердловской области

В страшном ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли два водителя, пассажирки впали в кому

Сегодня в Свердловской области на 235-ом километре трассы Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в 11.15.

Автомобиль "Лада", которым управлял мужчина 1964 г. рождения, ехал со стороны Перми в направлении Екатеринбурга. При подъеме на горку транспортное средство выехало на "встречку" и столкнулось "Фольксвагеном".

ДТП, авария, столкновение(2019)|Фото: УГИБДД Свердловской области

Водитель "Лады" и управлявшая "Фольксвагеном" женщина 1989 года рождения погибли на месте до приезда "скорой".

Пассажирки обоих автомобилей впали в кому. Пассажирку "Лады" 1992 года рождения в состоянии комы первой степени доставили в Бисертскую ЦРБ, пассажирку "Фольксвагена" 1985 года рождения на вертолете бригады центра медицины катастроф доставили в Ревдинскую ЦРБ. К ликвидации последствий аварии также привлекались сотрудники МЧС. Спасатели провели работы по деблокировке пострадавших и тушению огня.

По факту ДТП ведется следствие.

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В страшном ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли два водителя, пассажирки впали в кому

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Теги: ДТП, авария, столкновение



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