В Лянторе ребёнок погиб после падения из окна
Двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже и погиб в Лянторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
6 июля мать двух- и четырёхлетнего детей прибиралась в кухне, где для проветривания открыла окно. Она попросила пришедших туда детей уйти до окончания уборки, но они не послушались.
Тогда женщина прикрыла окно и ушла на пару минут в комнату, чтобы взять съёмную ручку от окна. В это время младший ребёнок пододвинул стул, забрался на подоконник и сорвался вниз. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Семья благополучная, ни на каких учётах не состояла.
Отметим, в округе подобные происшествия случаются с достаточно часто.