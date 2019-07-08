В Лянторе ребёнок погиб после падения из окна

Двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже и погиб в Лянторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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6 июля мать двух- и четырёхлетнего детей прибиралась в кухне, где для проветривания открыла окно. Она попросила пришедших туда детей уйти до окончания уборки, но они не послушались.

Тогда женщина прикрыла окно и ушла на пару минут в комнату, чтобы взять съёмную ручку от окна. В это время младший ребёнок пододвинул стул, забрался на подоконник и сорвался вниз. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Семья благополучная, ни на каких учётах не состояла.

Отметим, в округе подобные происшествия случаются с достаточно часто.