Глава Урая Анатолий Иванов, предположительно, слёг с инфарктом после заседания думы

Мэр Урая Анатолий Иванов оказался в больнице с инфарктом после заседания думы и "непростого разговора с губернатором", сообщил Накануне.RU информированный источник.

На прошлой неделе прошла встреча Иванова с главой нефтяной житницы Натальей Комаровой, которая якобы недовольна работой мэра, уточняет источник. Также в прошлый четверг состоялось заседание гордумы, на котором Иванов активно дискутировал с депутатами по поводу внесённых им предложений.

Именно после заседания парламента Иванову и стало плохо, отметил собеседник Накануне.RU. Его увезли в больницу. Если его состояние не улучшится, он может уйти в отставку. Официально его полномочия заканчиваются в следующем году. Получить комментарий мэрии не удалось.

Добавим, косвенным подтверждением информации может служить тот факт, что, когда 3 июля в город приезжал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, встречу с ним, городским активом, работниками мэрии и думы, ветеранами, представителями городских общественных организаций вёл не глава города, а его заместитель Виктор Гамузов.