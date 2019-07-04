26 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Анатолий Иванов, глава города Урай (2015) | Фото: администрация Урая

Глава Урая Анатолий Иванов, предположительно, слёг с инфарктом после заседания думы

Мэр Урая Анатолий Иванов оказался в больнице с инфарктом после заседания думы и "непростого разговора с губернатором", сообщил Накануне.RU информированный источник.
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На прошлой неделе прошла встреча Иванова с главой нефтяной житницы Натальей Комаровой, которая якобы недовольна работой мэра, уточняет источник. Также в прошлый четверг состоялось заседание гордумы, на котором Иванов активно дискутировал с депутатами по поводу внесённых им предложений.

Именно после заседания парламента Иванову и стало плохо, отметил собеседник Накануне.RU. Его увезли в больницу. Если его состояние не улучшится, он может уйти в отставку. Официально его полномочия заканчиваются в следующем году. Получить комментарий мэрии не удалось.

Добавим, косвенным подтверждением информации может служить тот факт, что, когда 3 июля в город приезжал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, встречу с ним, городским активом, работниками мэрии и думы, ветеранами, представителями городских общественных организаций вёл не глава города, а его заместитель Виктор Гамузов.

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Глава Урая Анатолий Иванов, предположительно, слёг с инфарктом после заседания думы

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Теги: Анатолий Иванов, мэр Урая, инфаркт



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