16 Августа 2020
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трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, Надым (2019) | Фото: vk.com/zloynadym

В Надыме жителям "запененной" многоэтажки пообещали еще одну экспертизу

После ремонта многоквартирного дома в Надыме по адресу ул. Набережная Оруджева, 34 будет проведена независимая экспертиза, которая оценит качество выполненных работ и безопасность проживания в доме. Такое заявление сделал глава Надымского района Леонид Дяченко на встрече с жильцами первого подъезда дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы района

Также мэр заверил жильцов, что, они смогут проживать в микрорайоне Олимпийский, куда их переселили на время ремонта, до тех пор, пока все работы не будут завершены. Встреча Дяченко с жителями многоэтажки произошла накануне. В ней участвовали также представители профильных служб администрации, подрядной организации"Спецмонолит", ведущей ремонтно-восстановительные работы, заказчика – Управления капитального строительства и капитального ремонта, коммунальных служб и управляющих компаний.

трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, Надым(2019)|Фото: vk.com/zloynadym

По словам главы района, на сегодняшний день,произведено укрепление фундамента и закрепление грунтов методом бурения скважин и нагнетания под высоким давлением в них цемента, заполнение трещин в стеновых панелях, усиление лестничных маршей и плит покрытия, закрепление бандажных конструкций и тяжей. Пермский проектный институт "Инвента" провел штамповые испытания, которые показали, что грунты под зданием стабильны и движения несущих конструкций не происходит, а потому проживание в доме безопасно. В настоящее время подрядная организация выполняет ремонт подъезда и отдельных квартир. Также ответственным службам Леонид Дяченко поручил устранить замечания по кровельным работам, а также включить в перечень ремонтных работ замену аварийных участков электропроводки, вентиляции, в перспективе – замену запорной арматуры, устаревших инженерных сетей, ремонт фасада здания.

трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, Надым(2019)|Фото: vk.com/zloynadym

Напомним, жители многоэтажного дома в Надыме, расположенного по адресу Набережная Оруджева, 34 пожаловались депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину на то, что их дом местные власти не признают аварийным, несмотря на огромные трещины.

Парламентарий выложил видеозапись о состоянии дома в своей группе "Работа на Север| Иван Вершинин" в социальной сети "ВКонтакте", а также зачитал вслух обращение жильцов. По словам местных жителей, огромные трещины, "где спокойно помещается рука или нога человека строители решили заполнить монтажной пеной". Иван Вершинин подчеркнул, что считает дом аварийным, и что жить в таком подъезде нельзя и обратился к коллегам из органов исполнительной власти с просьбой проверить ситуацию.

трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, Надым(2019)|Фото: vk.com/zloynadym

Свою проверку уже начала прокуратура автономного округа.

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В Надыме жителям "запененной" многоэтажки пообещали еще одну экспертизу

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Теги: трещины в доме, улица Набережная Оруджева 34, монтажная пена, аварийный дом



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