16 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
миномет, армия, ВСУ (2015) | Фото:

На Украине задержаны трое нарушителей режима тишины

На Украине произошло необычное - задержаны нарушители режима прекращения огня. Это сделали сотрудники военной контрразведки СБУ в н.п. Новотроицкое. 24 июля они задержали троих военнослужащих ВСУ, которые находились в состояния алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу всеобъемлющее, безусловное, устойчивое и бессрочное перемирие, которое было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля. Однако 23 июля ВСУ обстреляли из минометов Докучаевск - были выпущены три мины калибра 82 мм.

В то же время, по данным разведки ДНР, украинские войска разместили в лесных массивах к западу от Горловки в большом количестве артиллерию калибра 122 и 152 мм, что вообще запрещено Минскими соглашениями.

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На Украине задержаны трое нарушителей режима тишины

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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