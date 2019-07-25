На Украине задержаны трое нарушителей режима тишины

На Украине произошло необычное - задержаны нарушители режима прекращения огня. Это сделали сотрудники военной контрразведки СБУ в н.п. Новотроицкое. 24 июля они задержали троих военнослужащих ВСУ, которые находились в состояния алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу всеобъемлющее, безусловное, устойчивое и бессрочное перемирие, которое было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля. Однако 23 июля ВСУ обстреляли из минометов Докучаевск - были выпущены три мины калибра 82 мм.

В то же время, по данным разведки ДНР, украинские войска разместили в лесных массивах к западу от Горловки в большом количестве артиллерию калибра 122 и 152 мм, что вообще запрещено Минскими соглашениями.