Поток мигрантов в Россию стал рекордным за десятилетие

Количество мигрантов, приехавших в Россию с начала текущего года, стало наибольшим за последнее десятилетие.

За первые четыре месяца прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек, следует из мониторинга специалистов Института Гайдара и РАНХиГС. Там отмечают, что динамика числа прибывших по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной.

Как показало исследование, в России заметно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья. Количество прибывших за первый квартал составило 11,6 тыс. человек, до этого максимальный прирост за аналогичный период за прошедшее десятилетие отмечался в 2011 году - 9 тыс. человек. В России едут мигранты из Китая (рост в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза).

На 1 июня 2019 года в России находились 4,4 млн трудовых мигрантов, тогда, как в прошлом году на эту же дату - 4,2 млн человек, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия готовится к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно предполагает, что страна, где работал и делал отчисления в Пенсионный фонд мигрант, будет выплачивать ему пенсию.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур. Все государства могут ратифицировать соглашение до конца года. В России из всех стран ЕАЭС самое большое количество рабочих мигрантов, однако только 0,01% — выходцы из других стран ЕАЭС. Основной состав приезжих в Россию — из других стран СНГ, например из Узбекистана, Таджикистана. Уровень зарплат в России выше, чем где-либо в ЕАЭС.