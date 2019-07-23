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Госдума, государственная дума (2018) | Фото: nakanune.ru

Госдума исключила положения об изъятии земель из закона о комплексном развитии территорий

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Градостроительный кодекс и другие законы, регулирующие комплексное развитие территорий. В версии, которая была принята в первом чтении, проект предусматривал изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для муниципальных нужд - застройки территории. Из-за этих норм сегодня активисты вышли на пикеты к зданию парламента. Однако ко второму чтению резонансные нормы были исключены, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава комитета по ЖКХ Галина Хованская вынесла на отдельное голосование ряд одобренных комитетом поправок, которые, по ее мнению, нарушают права жителей. Так, по словам Хованской, проект снимает запрет на формирование одного земельного участка из нескольких, расположенных в различных территориальных зонах. Кроме того, поправками сокращается максимальный срок проведения общественных слушаний: в текущей версии они должны проходить не меньше двух и не больше четырех месяцев, новый срок - 1-3 месяца. "Единственная возможность повлиять на решение - публичные слушания. У нас откусывают право на участие в них. Не всегда слушания влияют, но хотя бы информация выходит в публичную плоскость", - заявила депутат.

Заместитель председателя комитета по строительству Павел Федяев отметил, что для слушаний достаточно трех месяцев, срок сокращается для ускорения оформления строительной документации "с целью реализации нацпроектов".

Закон дает право без слушаний единоразово изменить вид разрешения использования земельного участка в пределах 10% от его площади, сказала Хованская. На территории объекта культурного наследия в итоге может появиться торговый центр, возмутилась депутат. Однако все эти поправки были приняты, не стали депутаты голосовать за поправку самой Хованской. Депутат предложила изымать для госнужд только дома, признанные аварийными.

Сообщалось, что принятие закона лоббируют представители крупнейших девелоперов.

(2019)|Фото: facebook.com/SashaAnd

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Госдума исключила положения об изъятии земель из закона о комплексном развитии территорий

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Теги: закон об изъятии земель, Галина Хованская, Градостроительный кодекс



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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2019 12:14 Мск Закон уже действует! Депутаты разобрались с изъятием земель для госнужд

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