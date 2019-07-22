В Ишиме заменят аварийный мост, которым с риском для жизни пользовались местные дачники

Садоводы пожаловались на то, что вдруг начали разбирать понтонный мост, ведущий на левый берег реки Ишим, где расположены сады. Власти напомнили, что всегда есть возможность добраться туда по автотрассе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Местные жители рассказали, что мост стал "полосой препятствий". Несмотря на опасность, садоводы ходят по мосту с риском для жизни, хотя ему есть альтернатива – объезд. Пресс-секретарь главы города Анна Знаменщикова рассказала Накануне.RU, мост разбирают, потому что он находится в аварийном стоянии. После начнётся разработка проектной документации для строительства нового сооружения.

"При этом были и есть автодороги. Для того, чтобы попасть в садоводческие хозяйства, расположенные на левом берегу реки, - "Швейник", "Машиностроитель" – с перевозчиком заключён договор фрахтования. Трижды в неделю туда ходит маршрутка", - сказала Знаменщикова.