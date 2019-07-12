В уральском городе Кушва полностью ликвидированы последствия урагана

Последствия непогоды в уральском городе Кушва полностью ликвидированы. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в среду вечером по Кушве прошел настоящий ураган: ветер ломал деревья и срывал крыши с домов, а сами дома остались без газа и электричества. Восстановительные работы продолжались весь вчерашний день.

По данным МЧС, в девятом часу вечера аварийно-восстановительные бригады завершили работы по восстановлению энергоснабжения. Газоснабжение было полностью восстановлено чуть раньше - к 18 часам.

Добавим, сегодня, 12 июля, местами на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра при грозах до 20 м/с. В ведомстве призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.