Здание мэрии Мегиона затопило после ливня

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Потоп в мэрии Мегиона (2019) | Фото: Алексей Савоськин

Здание мэрии Мегиона затопило после ливня

Третий этаж здания администрации Мегиона во время ремонта пострадало от ливня – после того, как строители убрали крышу, прошёл дождь, это привело к потопу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Здание пострадало в ночь на 27 июня.

"Проблема в том, что у здания – плоскостная кровля, у которой отсутствуют двухскатные конструкции деревянной кровли. Поэтому при демонтаже такой кровли любые мероприятия по предотвращению утечек бесполезны. Мегион, мы знаем, во время его появления курировала Белоруссия, там плоскостная крыша "работает". На севере – нет", - рассказал Накануне.RU почётный строитель России, глава политсовета тюменского регионального отделения партии "Народ против коррупции" Алексей Савоськин.

По его словам, не ясно, почему одним из этапов ремонта стал демонтаж кровли.

"Почему это сделали без возведения двускатной крыши, которая предотвратила бы любые протечки? Плоскостную кровлю демонтировали, здание оказалось "голым". После плёнкой прикрыли, а что толку? Здание надо сушить, много электрооборудования вышло из строя, весь третий этаж надо ремонтировать", - сказал Савоськин.

Потоп в мэрии Мегиона(2019)|Фото: Алексей Савоськин

Потоп в мэрии Мегиона(2019)|Фото: Алексей Савоськин

Потоп в мэрии Мегиона(2019)|Фото: Алексей Савоськин

В пресс-службе мэрии Мегиона Накануне.RU рассказали, что протечка, которая случилась из-за ливня, уже устранена.

"Форс-мажор бывает везде. Сейчас все последствия устранены, администрация работает в штатном режиме. Сумму ущерба подсчитывают", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в аналогичную ситуацию попало помещение "скорой помощи".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Здание мэрии Мегиона затопило после ливня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: администрация Мегиона, ремонт, потоп, ливень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров