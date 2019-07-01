Здание мэрии Мегиона затопило после ливня

Третий этаж здания администрации Мегиона во время ремонта пострадало от ливня – после того, как строители убрали крышу, прошёл дождь, это привело к потопу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Здание пострадало в ночь на 27 июня.

"Проблема в том, что у здания – плоскостная кровля, у которой отсутствуют двухскатные конструкции деревянной кровли. Поэтому при демонтаже такой кровли любые мероприятия по предотвращению утечек бесполезны. Мегион, мы знаем, во время его появления курировала Белоруссия, там плоскостная крыша "работает". На севере – нет", - рассказал Накануне.RU почётный строитель России, глава политсовета тюменского регионального отделения партии "Народ против коррупции" Алексей Савоськин.

По его словам, не ясно, почему одним из этапов ремонта стал демонтаж кровли.

"Почему это сделали без возведения двускатной крыши, которая предотвратила бы любые протечки? Плоскостную кровлю демонтировали, здание оказалось "голым". После плёнкой прикрыли, а что толку? Здание надо сушить, много электрооборудования вышло из строя, весь третий этаж надо ремонтировать", - сказал Савоськин.

В пресс-службе мэрии Мегиона Накануне.RU рассказали, что протечка, которая случилась из-за ливня, уже устранена.

"Форс-мажор бывает везде. Сейчас все последствия устранены, администрация работает в штатном режиме. Сумму ущерба подсчитывают", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в аналогичную ситуацию попало помещение "скорой помощи".