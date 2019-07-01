Жители протестуют против строительства мусорных полигонов по всему северу России

В Котласе (Архангельская область) в минувшее воскресенье прошел многолюдный митинг против планов областных властей построить полигон по приему "московского" мусора на станции Шиес. Судя по словам очевидцев и по фото, которые они выкладывают в соцсетях, протестная акция собрала от нескольких сотен до 1 тыс. участников, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом в самом Архангельске, где отмечался очередной День города, протестующие также устроили на центральной площади нечто вроде флэш-моба – с чаепитием, посиделками, песнями и т.д.

Появились задержанные на этой импровизированной акции, в частности, полицией по неизвестным основаниям был задержан и препровожден в отделение активист Владимир Когут. Вроде бы активисту готовятся предъявить 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции).

Одновременно, как сообщают противники стройки в Шиесе, в Кирове в тот же день также прошел митинг протеста против планов строительства могильника для захоронения отходов I и II класса опасности под селом Марадыково. Активисты под лозунгами "Теперь и Вятка против!" собрали не так много народу, но пример бунтующих четвертый месяц архангелогородцев их явно вдохновляет. О задержанных и инцидентах пока не сообщается.

Ранее мы сообщали об обструкции, которую устроили жители Архангельска на выступлении губернатора Игоря Орлова на Дне города.