05 Октября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: YURI KADOBNOV/AFP

Во Львове шахтеры объявили забастовку

Горняки украинских шахт "Степная" и "Межиричанская", которые входят в ГП "Львовуголь", снова объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, пишут местные СМИ. Шахтерам не платят с марта. Хотя уголь добывался, с его реализацией проблемы.
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Вечером 6 июня шахтеры отказались спускаться в забой, требуя немедленной выплаты зарплаты, сообщил председатель независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец. Решение о забастовке было принято на общем собрании с участием администрации, профсоюзов и трудового коллектива.

Председатель первичной профсоюзной организации шахты "Межиричанская" Андрей Кулич отметил, что 28 мая представители профсоюзов "Львовугля" ездили в Киев в администрацию нового президента, где озвучили свои требования. Также шахтам некуда отгружать уголь из-за того, что министерство энергетики установило цену не ниже 2800 грн за тонну угля, а рыночная цена гораздо ниже.

"Люди готовы проводить радикальные акции протеста, чтобы нас услышали и мы получили заработанную зарплату", – заявил Кулич.

При этом 29 мая на шахте "Лесная" произошла трагедия - обвал породы, в результате чего погибли двое горняков. На шахту приезжал президент Владимир Зеленский, и горняки рассказали ему о тяжелой ситуации на шахтах Украины. Пока никаких результатов нет. Правда, правительство приняло решение перебросить средства в бюджете, которые были предназначены на модернизацию, на выплату зарплаты. Но это около 300 млн грн, а только за март на зарплату для ГП "Львовуголь" нужно 58 млн, сообщил Кулич. Горняки же требуют полной выплаты долгов сейчас и впредь. Они грозят 10 июня перекрыть границу с Польшей.

Михаил Волынец считает, что главная причина проблем - коррупционные схемы, а также потеря контроля над донецким углем. Два года назад на "Степной" произошел мощный взрыв, который убил восемь человек. Официально причиной было названо обрушение горной породы и взрыв метана, но в экспертных кругах инцидент связывали с попыткой заменить донецкий уголь львовским, который уступает по качеству. Поэтому начальство требовало увеличить выработку, пренебрегая техникой безопасности. Возможно также, что уголь по документам сбывался как менее качественный, а разница оседала в карманах. Шахтеры признают, что в угольную отрасль ничего не вкладывалось со времен СССР.

Напомним, шахтерские забастовки на Украине происходят каждые несколько месяцев. Перед президентскими выборами задолженность выплатили, но после них снова начались задержки.

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Во Львове шахтеры объявили забастовку

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Теги: Украина, забастовка, шахта



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