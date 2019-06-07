На ПМЭФ защитили ВТО и обругали доллар

Когда-то главные сторонники глобализации перешли к политике протекционизма и "закрывают" свою экономику для конкурентов. Речь в первую очередь о Штатах, новая администрация США грозилась покинуть даже Всемирную торговую организацию (ВТО), из которой до сих пор не выходил ни один участник. Торговый войны привели в кризис и интеграционные объединения, однако пока Евросоюз распадается, государства другой части света пытаются укрепить платформу ЕАЭС. Подробности - в материале Накануне.RU.

Будущее мировой экономики министр экономического развития России Максим Орешкин охарактеризовал, как столетнюю войну платформ развития. Из выступления министра не очевидно, будет ли Россия принимать в ней участие, ведь, по мнению Орешкина, построить полностью конкурентоспособную и изолированную платформу страна не может:

"Понятно, что, учитывая более скромное население и скромный экономический размер страны - размер ВВП в сравнении с Китаем и США, на 100% конкурировать и создавать что-то изолированное невозможно. Поэтому здесь задача максимально использовать возможности, которые появляются в текущей ситуации, и максимально взаимодействовать с партнерами", - сказал он.

Лучше всего дружить получается с Китаем. Россия, напомним, выступила с идеей сопряжения ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь", государства могут стать ведущими в формирующемся евразийском партнерстве. Параллельно нельзя разрывать отношения с Европой, даже Штаты на что-то могут сгодиться, звучало на площадке форума. Министр не упустил возможности в очередной раз вступиться за ВТО: решение о вступлении правильное, сказал Орешкин, торговая организация - "полезный инструмент".

"Наше присутствие в ВТО открыло нам большое количество рынков по всему миру. Большинство стран соблюдает принципы ВТО, это позволяет нам торговать и более активно защищать свои интересы - мы выиграли целый ряд громких дел. Когда вторая экономика мира начинает махать шашкой и выходит из процесса, глобальная организация ослабевает. Но мир сейчас не узкий, Россия, Япония, Китай, Европа - все присутствуют в ВТО. Организация остается базовым элементом, а тот, кто ее покинул, рано или поздно вернется", - с оптимизмом заявил министр.

Интеграционные процессы на пока еще более дружественном постсоветском пространстве будут успешны лишь тогда, когда огромные площади государств ЕАЭС станут преимуществом, а не недостатком, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Для этого нужны эффективные логистические схемы, комфортные условия для развития бизнеса и жизни людей.

"Современный мир - не производство товара, а производство новых знаний. Именно в этой сфере формируется добавочная стоимость. Носитель всего этого - человек. Только те страны, которые создают более благоприятные условия для жизни людей, будут привлекать интеллектуалов - тех, кто будет создавать новые знания и двигать страны вперед", - заявил Саркисян.

Текущий уровень жизни россиян иллюстрируют продукты в кредит, отсутствие денег на обувь из-за падения доходов. Из растущего - долги, налоги и, благодаря ловкости рук статистиков - промпроизводство. Интеграционные процессы - сближение экономик - должны улучшить картину, но на пространстве, например, ЕАЭС оперативному принятию решений мешает излишняя бюрократизация процессов, сказали участники дискуссии. "Выход – наднациональный орган должен получить новые полномочия. Первые пять лет показывают, что накоплен хороший потенциал, есть высокий уровень доверия национальных правительств и, мне кажется, это должно быть стратегией для нашего Евразийского пространства по повышению эффективности и конкурентоспособности", - сказал Саркисян.

Об инструментах защиты речь вели лишь лидеры международных финансовых институтов развития. Президент Нового банка Развития Кундапур Ваман Каматх и управляющий Японского банка для международного сотрудничества Тадаси Маэда сошлись во мнении, что в период торговых войн доллар становится все большей угрозой для финансовых систем. Отказаться от резервной валюты банки не могут, но стараются наращивать объемы кредитования в нацвалютах.

"Американский доллар доминирует, поэтому мы его используем. Однако если США будут продолжать пользоваться своей национальной валютой, как инструментом санкционного режима, то в конечном итоге все это нанесет серьезный ущерб самой американской экономике. Это опасно, в первую очередь, для США", - выступил Тадаси Маэда.