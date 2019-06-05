Главу Копейска выберут из двух кандидатов

Победителями конкурса на пост главы Копейска стали и.о. руководителя муниципалитета Андрей Фалейчик и заместитель главы Чебаркуля по городскому хозяйству Юрий Заневский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Решение единогласное, сомнений никаких нет. Депутатам рекомендованы для избрания Андрей Фалейчик и Юрий Заневский", - рассказал и.о. заместителя руководителя аппарата губернатора области Алексей Фартыгин.

Нового градоначальника выберут 14 июня на внеочередном заседании городского собрания депутатов по результатам тайного голосования.

Добавим, что на пост главы Копейска претендовали десять кандидатов.

Напомним, в марте глава Копейска Владимир Можин покинул пост по собственному желанию. И.о. был назначен Андрей Фалеячик. В апреле в городе был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Заявки от кандидатов будут принимать до 28 апреля. Конкурс пройдет 5 июня, а 14 июня депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать нового руководителя города.