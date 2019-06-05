Падение мэра Омска в лужу назвали "закономерным итогом работы коммунальных служб"

Мэр Омска Оксана Фадина в ходе инспекции в Советском округе не смогла перепрыгнуть лужу и упала в грязь. Однако лужи - не единственная проблема округа - рядом с местом происшествия у дома 55 по улице ХХ партсъезда обрушилась часть стены.

Руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов считает, что падение мэра Омска - это не случайность, а закономерный итог "стараний" всех коммунальных служб города. Более того, это не самое страшное, что могло случиться с градоначальником.

"Например, на нее мог упасть кусок бетона с балкона на улице 20 лет РККА или она могла провалиться в открытый люк ливневой канализации, например, на улице Омской, или в открытые канализационные люки. Тем не менее, я рад, что в результате падения мэра ущерб был нанесен только её деловому имиджу и она может продолжить свою работу. Со своей стороны подобное стремление мы можем только приветствовать и при необходимости готовы организовать для Оксаны Николаевны экскурсии по нетуристическим местам этого славного города", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, ранее чиновники Омска в ответ на жалобы на состояние подземных переходов в городе пожаловались... на переходы в Новосибирске.