Чиновники Омска нажаловались на подземные переходы... в Новосибирске

Омские чиновники пожаловались в общественную организацию "Гражданский патруль" на состояние пешеходных переходов Новосибирска.

Как рассказал Накануне.RU координатор движения Ростислав Антонов, активисты сначала возмутились состоянием пешеходного перехода в самом Омске. После того, как в мэрии города получили соответствующую жалобу, недостатки были оперативно исправлены. В письме с отчетом о проделанной работе омские чиновники неожиданно сообщили о нарушениях правил благоустройства Новосибирска.

"А так выглядят подземные переходы в центре Новосибирска", - написала директор учреждения "Эксплуатации объектов внешнего благоустройства" города Омска Галина Зурнаджан.

Активисты проинспектировали указанные подземные переходы через проспект Димитрова в районе театра "Красный факел" и направили жалобу в прокуратуру.

"Нам стыдно за подземные пешеходные переходы Новосибирска. Мы рады, что взаимодействие с администрацией Омска перешло на качественно новый уровень. Надеемся, что это будет не последнее их обращение в "Гражданский патруль", - прокомментировал ситуацию руководитель организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.