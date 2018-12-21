21 Декабря 2018
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Политика В России

Чиновники Омска нажаловались на подземные переходы... в Новосибирске

Омские чиновники пожаловались в общественную организацию "Гражданский патруль" на состояние пешеходных переходов Новосибирска.

Как рассказал Накануне.RU координатор движения Ростислав Антонов, активисты сначала возмутились состоянием пешеходного перехода в самом Омске. После того, как в мэрии города получили соответствующую жалобу, недостатки были оперативно исправлены. В письме с отчетом о проделанной работе омские чиновники неожиданно сообщили о нарушениях правил благоустройства Новосибирска.

Омской администрация пожаловалась на переходы в Новосибирске(2018)|Фото: Гражданский патруль

"А так выглядят подземные переходы в центре Новосибирска", - написала директор учреждения "Эксплуатации объектов внешнего благоустройства" города Омска Галина Зурнаджан.

Активисты проинспектировали указанные подземные переходы через проспект Димитрова в районе театра "Красный факел" и направили жалобу в прокуратуру.

Подземный переход в Новосибирске(2018)|Фото: Гражданский патруль

Подземный переход в Новосибирске(2018)|Фото: Гражданский патруль

"Нам стыдно за подземные пешеходные переходы Новосибирска. Мы рады, что взаимодействие с администрацией Омска перешло на качественно новый уровень. Надеемся, что это будет не последнее их обращение в "Гражданский патруль", - прокомментировал ситуацию руководитель организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.

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Чиновники Омска нажаловались на подземные переходы... в Новосибирске

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Теги: Омск, подземные переходы, Гражданский патруль, Новосибирск, благоустройство



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