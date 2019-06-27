24 Июля 2020
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Общество Тюменская область
(2003) | Фото: Накануне.ru

Тюменская область вошла в список пилотных регионов, где вырастет качество работы службы занятости

Тюменская область стала одним из 16 участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Вскоре эффективность местной службы занятости повысится, её ждут реформы, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте труда и занятости.

Для создания нового облика центров занятости появилось руководство по фирменному стилю бренда "Работа России". Там представлены основные элементы фирменного стиля: знак и логотип, описание экстерьера и интерьера помещений служб занятости, а также униформа персонала. Уже к 1 июля минтруд утвердит единые требования к работе органов службы занятости. Одним из ключевых моментов модернизации является изменение принципа оказания услуг: он должен стать проактивным.

В качестве пилотного проекта на территории Тюменской области определен центр занятости населения Ишима и Ишимского района. Готовы документы на ремонт, определены программы повышения квалификации работников модернизируемого центра. Окончательно центр занятости изменится к концу года.

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Тюменская область вошла в список пилотных регионов, где вырастет качество работы службы занятости

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Теги: центр занятости, эффективность работы



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