После "итальянской" забастовки и массового пикета: водителям скорой помощи Пензы ввели доплаты

Водителям ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", где в конце мая прошла "итальянская забастовка", ввели двойной тариф за сверхурочную работу и дополнительное денежное поощрение.

Об этом сообщает межрегиональный профсоюз работников здравоохранения "Действие". Приказ был подписан главврачом 26 июня, в день массового пикета.

"Столкнувшись с отказом водителей скорой помощи от совместительства, работодатель издал приказ не только о сверхурочной работе с двойной оплатой, но и дополнительном поощрении в 1600 руб. за каждую рабочую смену", - написал сопредседатель профсоюза Андрей Коновал на своей странице в "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили "итальянскую забастовку", которую начали 27 мая. Это произошло после переговоров с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым.

По ряду пунктов коллективного обращения было достигнуто согласие: снятие необоснованных выговоров, согласие на доплату 100% к окладу при работе в неполной бригаде, включение представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и вынесения дисциплинарных взысканий, создание рабочей группы.

Кроме того, подчеркнули в профсоюзе, определена цель рабочей группы по пересмотру системы оплаты труда - достижение уровня зарплаты фельдшеров, анестезистов и водителей не менее 100 процентов от средней по региону на одну ставку.