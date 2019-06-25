В Югре убили медведя, который растерзал в нескольких садах домашних животных

В Урае медведь повадился "охотиться" в трёх СОНТах – убивал домашних животных и угрожал людям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Природнадзора Югры.

Пострадавшие попросили помощи в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. 21 июня его сотрудники вместе с инспекторами Природнадзора Югры и охотниками ликвидировали хищника.

Напомним, ранее жителей Югорска предостерегали от посещения пригородных лесных массивов и лыжной базы КСК "Норд" – на её территории также был замечен медведь.