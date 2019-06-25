22 Октября 2020
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Политика Тюменская область
оркестр концерт музыка дирижер (2005) | Фото: philharmonic.iatp.org

Моор дал два миллиона на виртуальные концертные залы в Тюмени и Ишиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор своим распоряжением дал 2 млн руб. на покупку оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и Ишиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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На эти деньги обустроят виртуальные концертные залы в тюменском центре культуры и искусств "Современник" и в Ишимском городском культурном центре. "Всероссийский виртуальный концертный зал" – проект Минкультуры, который помогает формировать открытое культурное пространство по всей стране. Лучшие концерты российских и зарубежных звёзд, а также различные детские проекты станут доступны тем, кто живёт в глубинке.

В прошлом году прошло 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска. Музеи представили 15 виртуальных выставочных проектов, а все библиотеки области подключили к Федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека". Моор отметил, что к старту национальных проектов Тюменская область уже наработала определенный опыт и имеет достаточно сильные позиции.

"Мы максимально включились в национальные проекты в 2018 г. и используем их потенциал для сохранения высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. Все они тесно переплетены друг с другом. Отдача от них должна быть не в отдельных отраслевых достижениях, а иметь кумулятивный эффект", - сказал губернатор.

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Моор дал два миллиона на виртуальные концертные залы в Тюмени и Ишиме

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Теги: виртуальный концертный зал, деньги, инвестиции



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