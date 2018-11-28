Все библиотеки Тюменской области подключены к Национальной электронной библиотеке

Серьезным этапом в работе библиотек в Тюменской области стало их подключение к Федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека" (НЭБ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента культуры.

Информационные системы и технологии в регионе прочно вошли во все сферы жизни, в том числе и в работу библиотек. Из года в год растет заинтересованность жителей в электронных библиотечных ресурсах. Об этом говорит ежегодное увеличение посещаемости сайтов книгохранилищ. Так, за 10 месяцев года их посетили 6 млн человек, из них удаленно услугами библиотек воспользовались 600 тыс. чел. Это на 20% больше, чем в 2017 г.

Сегодня все 470 библиотек юга Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке. Теперь у жителей и гостей региона есть бесплатный доступ к фондам российских библиотек через Интернет из дома или ближайшего читального зала. Кроме того, система НЭБ содержит в себе объединенный электронный каталог фондов российских библиотек, благодаря чему можно найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке.

Отметим, сейчас в каталоге Национальной электронной библиотеки – 35 млн записей, из них общее количество электронных документов – 4 млн.