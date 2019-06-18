15 Октября 2020
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паломники, крестный ход, царские дни (2018) | Фото: Накануне.RU

Госдума дала РПЦ эксклюзивные права на паломничество

Госдума в третьем окончательном чтении одобрила поправки в законы "Об основах туристской деятельности" и "О свободе совести и о религиозных объединениях", которые касаются правового регулирования паломнической деятельности. Согласно проекту, право проводить паломнические поездки будут иметь только религиозные организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом, туристические компании после вступления закона в силу не смогут организовывать посещение мест религиозного почитания. По мнению депутатов, поправки позволят защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок.

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Госдума дала РПЦ эксклюзивные права на паломничество

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Теги: паломничество, Госдума, закон о туристской деятельности



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