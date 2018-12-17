17 Декабря 2018
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Религия В России

Депутаты Госдумы дадут РПЦ монополию на организацию паломнических поездок

В повестку заседания Госдумы 18 декабря включены поправки в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", которые регулируют паломническую деятельность. В случае принятия проекта, право проводить такие поездки будут иметь только религиозные организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Посещение мест религиозного почитания, согласно проекту, могут организовать только религиозные организации.

"Религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность, как на возмездной, так и безвозмездной основе. Принятие законопроекта позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок", - говорится в пояснениях к закону.

Профильный комитет Госдумы инициативу одобрил, при этом ко второму чтению рекомендовано внести поправки, разрешающие религиозным организациям передавать ряд функций на аутсорсинг. Речь идет о проживании паломников и их транспортном обслуживании.

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Депутаты Госдумы дадут РПЦ монополию на организацию паломнических поездок

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Теги: Госдума, паломничество, религиозные организации



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