В Лос-Анджелесе застрелили российского чемпиона по сноуборду

Российского сноубордиста Дмитрия Кольцова убили в Лос-Анджелесе, сообщает sports.ru.

Убийство произошло 10 июня. Погибшему был 31 год.

Обвинения предъявлены Ретту МакКензи Нельсону. По предварительным данным, он из машины выстрелил в стоящего на улице спортсмена. Тот скончался на месте. Нельсона также подозревают в покушении на убийство человека, который был вместе с Кольцовым, но тот не пострадал.

Также сообщается, что спустя час после убийства сноубордиста, Ретт МакКензи Нельсон выстрелил в затылок заместителю шерифа округа Джозефу Солано. Подозреваемого задержали, также его обвиняют в грабежах заправки и супермаркета.

Сейчас подозреваемому грозит смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения. Добавим, что Кольцов ранее входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду и становился чемпионом страны.