10 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Урае взыскана в бюджет сумма взятки, полученной главой горотдела бюро СМЭ

В Урае взыскана в бюджет сумма взятки, полученной руководителем городского отдела бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Основанием для обращения в суд стал приговор суда, согласно которому, глава городского отдела окружного бюро СМЭ наказан за то, что без согласования с руководством сдал санитару помещения филиала. Сделка была признана ничтожной, одним из последствий такого решения стало взыскание в бюджет суммы взятки.

Напомним, среди поступков, которые вменяли заведующему отделом бюро в Урае, - получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб.: он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживанию инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена. Также по делу проходит заместитель главы окружного бюро. По версии следствия, она обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб. Позже против главы горотдела возбудили сначала второе дело, как раз о сдаче в аренду помещения для оказания платных услуг родным умерших, а потом - третье и четвёртое.

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В Урае взыскана в бюджет сумма взятки, полученной главой горотдела бюро СМЭ

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Теги: бюро судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело, БСМЭ



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