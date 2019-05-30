26 Сентября 2020
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СоциоДрайв-2019 (2019) | Фото: Правительство Тюменской области

В Тюмень на слет социальных предпринимателей приехали более 500 человек из разных регионов

В тюменском технопарке сегодня состоялся слет социальных предпринимателей УФО "СоциоДрайв-2019". Мероприятие посетил глава региона Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На слет "СоциоДрайв-2019" собрались более 500 представителей из Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Результатом работы мероприятия станут не только обмен опытом, но и рекомендации для органов власти, бизнеса и общественности по развитию социального предпринимательства в УФО.

Работу социальных предпринимателей Моор назвал подспорьем проектам и программам, которые реализуют органы власти. Он отметил, что социальные предприниматели помогают решать важные общественно-значимые вопросы, такие как: поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство молодых мам, помощь социально уязвимым группам, вовлечение в экономическую деятельность людей пенсионного и предпенсионного возраста. Также губернатор заявил, что власть будет максимально поддерживать их и создавать все условия для того, чтобы еще больше людей заходили в подобные проекты.

Исполнительный директор фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Юлия Жигулина считает, что у Тюменской области есть определенные преимущества в различных направлениях развития социального предпринимательства и очень большой потенциал. По мнению эксперта, выставка проектов в технопарке показала остроту проблем, с которыми сталкивается общество во многих регионах. Особый упор идет на реабилитацию и социализацию детей с ментальными отклонениями, число которых год от года растет.

Председатель комиссии по социальному предпринимательству, член правления "Опоры России", гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев отметил, что государство начинает заниматься регулированием этой сферы. Он подчеркнул, что сейчас в Госдуме во втором чтении лежит проект о социальном предпринимательстве и отметил, что регионы активно привлекаются к работе над этим проектом.

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В Тюмень на слет социальных предпринимателей приехали более 500 человек из разных регионов

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Теги: СоциоДрайв-2019, тюменский технопарк, Александр Моор



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