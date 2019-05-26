С Utair могут взыскать 15 миллионов из-за загоревшегося самолета в Сочи

Пассажиры самолета, который загорелся при посадке в Сочи, намерены подать в суд на авиакомпанию Utair. Как сообщает Mash, четверо человек намерены взыскать с перевозчика 15 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, 1 сентября Боинг авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта случился сердечный приступ и он скончался.

Отметим, что ранее сообщалось, что авиакомпания предложила пассажирам компенсацию.