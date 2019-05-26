23 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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сочи (2008) | Фото: Накануне.RU

С Utair могут взыскать 15 миллионов из-за загоревшегося самолета в Сочи

Пассажиры самолета, который загорелся при посадке в Сочи, намерены подать в суд на авиакомпанию Utair. Как сообщает Mash, четверо человек намерены взыскать с перевозчика 15 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, 1 сентября Боинг авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы. В ходе эвакуации у начальника смены аэропорта случился сердечный приступ и он скончался.

Отметим, что ранее сообщалось, что авиакомпания предложила пассажирам компенсацию.

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С Utair могут взыскать 15 миллионов из-за загоревшегося самолета в Сочи

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Теги: иск, utair, самолет, сочи, боинг-737, пострадавшие, выкат за пределы впп



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