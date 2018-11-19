19 Ноября 2018
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"Ингосстрах" выплатил страховое возмещение в связи с повреждением "Боинга" в аэропорту Сочи в сентябре

Страховая компания "Ингосстрах" осуществила выплату страхового возмещения в связи с повреждением самолета Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" в Сочи в сентябре 2018 года, отмечается в сообщении.

Доля "Ингосстраха" в общей сумме выплаты составила $1 млн 554 тыс. 235,15. Прямым страховщиком выступает страховая компания "Сургутнефтегаз". Общая сумма страхования воздушного судна неизвестна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 сентября произошло другое ЧП с самолетом. Боинг авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.

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"Ингосстрах" выплатил страховое возмещение в связи с повреждением "Боинга" в аэропорту Сочи в сентябре

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Теги: страховая компания, Ютэйр, ингосстрах



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