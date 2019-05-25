В сети снова обсуждают отставку Суркова

По данным ряда телеграм-каналов, советник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке. Об этом сообщил Незыгарь.

В середине весны ряд телеграмм-каналов и СМИ сообщали о том, что бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич станет куратором Донбасса на должности помощника президента. В настоящий момент помощником главы государства по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией является Владислав Сурков.

Логику назначения авторы телеграм-каналов объясняли тем, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском Кремль решил выбрать более жесткий подход, а Бабич, якобы, хорош именно в этом формате. С поста посла России в Белоруссии его сняли будто бы именно за излишнюю жесткость.О замене Суркова на Бабича, ссылаясь на свои источники, писал и известный ополченец, автор книги "85 дней Славянска" Александр Жучковский.

Анонимные источники сообщают, что решения по Бабичу может быть принято до конца мая.