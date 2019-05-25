21 Сентября 2020
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Владислав Сурков ДНК (2013) | Фото: Накануне.RU

В сети снова обсуждают отставку Суркова

По данным ряда телеграм-каналов, советник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке. Об этом сообщил Незыгарь.
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В середине весны ряд телеграмм-каналов и СМИ сообщали о том, что бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич станет куратором Донбасса на должности помощника президента. В настоящий момент помощником главы государства по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией является Владислав Сурков.

Логику назначения авторы телеграм-каналов объясняли тем, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском Кремль решил выбрать более жесткий подход, а Бабич, якобы, хорош именно в этом формате. С поста посла России в Белоруссии его сняли будто бы именно за излишнюю жесткость.О замене Суркова на Бабича, ссылаясь на свои источники, писал и известный ополченец, автор книги "85 дней Славянска" Александр Жучковский.

Анонимные источники сообщают, что решения по Бабичу может быть принято до конца мая.

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В сети снова обсуждают отставку Суркова

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Теги: Владислав Сурков, ДНР,



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