Жители Челябинска пожаловались на массовый мор рыбы в реке Миасс

Жители Челябинска пожаловались на массовый мор рыбы в реке Миасс в районе Першино. Сейчас по данному факту проводится проверка.

"Парень с работы вчера ходил рыбачить на Миасс, пришёл, а там рыба на берегу, мертвая, щуки, лещи, окуни, какие живые, какие мёртвые, вода белая, малек на берег вылазит. Район ЧМЗ, на Першино, где мост, он прошёл от моста в плоть до частного сектора и везде так же", - написал в соцсети местный житель.

В пресс-службе регионального минэкологии Накануне.RU сообщили, что в настоящий момент специалисты министерства проверяют эту информацию.