Татьяна Навка щеголяет в Каннах в роскошных бриллиантах

44-летняя жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка проводит время в Каннах. На кинофестиваль фигуристка прилетела в качестве посла ювелирного бренда Chopard и посещает его мероприятия в роскошных бриллиантах.

Например, накануне Навку в белом смокинге Ralph Lauren и комплекте из колье и сережек с бесцветными бриллиантами можно было видеть на премии Trophee Chopard, которую вручают в рамках Каннского кинофестиваля молодым актерам. Лауреатами, кстати, стали английская актриса Флоренс Пью и французский актёр Франсуа Сивиль.

В ноябре прошлого года Навка и Chopard представили совместную коллекцию часов. Стоимость аксессуаров – от 500 тыс. руб. до 6 млн руб.

В 2017 году Татьяна Навка стала самой богатой среди жен сотрудников администрации президента России. Согласно опубликованным декларациям, доход Татьяны составил 200,3 млн руб. Годом ранее она заработала 120,8 млн руб. В ее владении три автомобиля — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеход Yamaha. Также она владеет двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (их общая площадь — 493,6 кв. м, одна из них в США) и одним машино-местом.