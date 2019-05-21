Индекс окрошки: в Екатеринбурге ингредиенты одни из самых дорогих, в Перми – самые дешевые

Екатеринбург вошел в тройку российских городов-миллионников с самой дорогой окрошкой. Таковы результаты исследования "Яндекса", проведенного на основе анализа данных сервиса Едадил.

Пользователи приложения сканировали чеки в апреле-мае 2019 года, чтобы получить кэшбэк. Ингредиенты окрошки встретились в 2,7 млн таких чеков.

Итак, набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек в Екатеринбурге обойдется в 286 руб. Дороже всего стоят колбаса (111 руб.) и квас (53 руб.). Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы, рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Яндекса".

Аналитики компании отмечают, что цены, полученные в результате исследования, стремятся к минимальным: в изученных чеках, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или просто по низкой цене.

В среднем по России такой набор обойдется в 281 руб. Лидер по дороговизне Москва – 343 руб. за аналогичный список продуктов. Дешевле всего готовить окрошку в Перми – 246 руб. На втором месте, кстати, оказался Красноярск – 295 руб.

На прошлой неделе похожее исследование провели "Известия", но у них цены получились побольше. Так, в мае, по подсчетам издания, россияне тратили на окрошку 420 руб. Это на 9% больше, чем в прошлом году (использовался классический рецепт на литр кваса и четыре порции).

Ранее сообщалось, что шашлычный набор для россиян за год подорожал на 16%. Затраты на порцию шашлыка, мангал, шампуры, розжиг в эти майские праздники составили 970 рублей.