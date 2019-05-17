В Челябинске больницу, где врачи пожаловались на снижение зарплаты, проверяют прокуратура и трудовая инспекция

В Челябинске городскую клиническую больницу №6 после жалобы медработников на резкое снижение заработной платы проверяют прокуратура, трудовая инспекция и региональный минздрав. Медицинский персонал учреждения утверждает, что с переходом на новую систему оплаты труда их зарплата снизилась в среднем на 10-15 тысяч рублей. Главврач уверяет, что уровень дохода не изменился, при этом признав, что технические ошибки при начислении зарплаты некоторым сотрудникам допущены были, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 66 сотрудников медицинского учреждения подписали обращение из-за снижения заработной платы. По словам медработников, в связи с переходом на новую систему оплаты труда заработная плата снизилась в среднем на 10-15 тысяч. С марта в учреждении вступило в силу новое положение об оплате труда, по которому за счет увеличения окладной части сократились стимулирующие выплаты.

По словам главного врача ГКБ № 6 Виктора Шепелева, уровень дохода у медицинского персонала не изменился.

"Эти изменения коснулось всех учреждений здравоохранения. Предупреждены были сотрудники всех лечебных учреждений о том, что, увеличивается постоянная часть, но поскольку общий доход не меняется, уменьшаются стимулирующие выплаты, которые зависят от эффективности труда каждого человека. Уровень дохода у них не изменился, изменилась структура оплаты труда. И все зависит от того, сколько времени они отработали и скольких пациентов пролечили. Если у сотрудников возникают вопросы по оплате их труда, то анализируются и часы, и объемы выполненной работы. Средняя зарплата более 60 тыс. у врачей, более 31 тыс. у медицинских сестер и санитарок. Индикатив выполняется за весь год моей работы, мы ни за один из месяцев не нарушили те указания президента, которые мы имеем. Фонд оплаты труда и средняя заработная плата контролируются и исполняются", - рассказал он.

По словам Шепелева, он был назначен на должность главврача в апреле прошлого года. Тогда же произошло объединение ГКБ №6 и городской поликлинике №7. Финансовое положение у больницы было тяжелое – около 50 млн просроченных долгов перед поставщиками, а долг ЧМК перед больницей за оказанные услуги составлял более 70 млн руб.

"Пришлось применять быстрые, но эффективные иногда достаточно жесткие меры для того, чтобы изменить эту ситуацию. Просроченная задолженность перед поставщиками была закрыта в течение четырех месяцев, и постепенно нужно было налаживать работу больницы. Нужно было посмотреть все расходы учреждения и определить из них неэффективные. Естественно есть люди, которые не всегда готовы к тем изменениям, которые вынуждена производить больница", - считает он.

При этом главврач признал, что технические ошибки при начислении заработной платы сотрудникам допущены были.

"В данном случае было выявлено около двух десятков счетных ошибок, которые были устранены, произведены доначисления, а также проценты за несвоевременное начисление. Счетные ошибки безусловно могут происходить, мы стараемся их минимизировать", - подчеркнул он.

Он отметил, что у него есть информация, что некоторые сотрудники, имена и подписи которых есть в обращении, не подписывали его.

"Они об этом заявляют, что их фамилии есть, а подписи не их. Часть людей говорит, что они подписывали, но претензий у них нет", - добавил он.

Отметим, что в учреждении прошли проверки областной организации профсоюза медработников и управления здравоохранения Челябинска.

Как сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения, факты, изложенные в обращении работников, в ходе проверки подтвердились.

"В марте 2019 года комиссиями по установлению стимулирующих выплат были подведены итоги работы работников в соответствии с утвержденными Положением об оплате труда работников МАУЗ ГКБ №6 от 28.12.2018г. показателями и критериями оценки качества работы и установлены стимулирующие выплаты, которые нашли свое отражение в "Сводных ведомостях для начисления стимулирующей выплаты", которые были подписаны комиссиями первого уровня и второго уровне. Со сводными ведомостями ознакомлены работники под роспись. Однако, установленные стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ не выплачены, что привело к снижению заработной платы", - говорится в сообщении.

Главврачу было выдано представление профсоюза об устранении выявленных нарушений.

"Профсоюз пишет свое мнение, но моя задача выполнять не то, что написал профсоюз, а то, что положено по законодательству. Законные требования профсоюза безусловно будут удовлетворены. 20 мая у нас срок ответа, мы им ответим", - прокомментировал Шепелев.

Добавим, что сейчас в ГКБ №6 идет проверка прокуратуры, трудовой инспекции и минздрава, которые должна завершиться до конца мая.