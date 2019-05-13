13 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область

О том, что аварийный дом в Ирбите может обрушиться, было известно еще в феврале. Заключение экспертизы

Дом на улице Кирова в Ирбите, стена которого обрушилась 8 мая, был признан аварийным еще в феврале. Информация об этом размещена на сайте администрации города. В заключении экспертизы говорится об опасности обвала здания и непригодности его для проживания.

"27 февраля 2019 года обществом с ограниченной ответственностью "АктивПроект" было проведено комплексное обследование технического состояния указанного многоквартирного дома. По результатам технического обследования, с учетом физического износа дома - 71%, здание было оценено как аварийное, так как началось разрушение торцевой стены, а строительные конструкции здания в целом, включая состояние грунтов основания, имеют повреждения и деформации, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности дальнейшего обрушения и характеризуются кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта", - говорится в опубликованном документе.

Дом был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Соответствующее заключение было сделано 4 апреля.

На момент обрушения в доме были зарегистрированы 28 человек, в том числе семеро детей.

Напомним, дом 1880 года постройки, расположенный на улице Кирова в Ирбите, частично обвалился днем 8 мая - произошло обрушение стены, при котором пострадали квартиры на первом и втором этажах. 

 

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О том, что аварийный дом в Ирбите может обрушиться, было известно еще в феврале. Заключение экспертизы

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Теги: обрушение жилого дома, заключение экспертизы, аварийный, непригоден для проживания



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Развитие сюжета:

Ранее 13.05.2019 09:46 Мск Прокуратура выясняет, почему в обрушившемся аварийном доме в Ирбите жили люди

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