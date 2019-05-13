В Пыть-Яхе два депутата уволены из-за фальшивых документов о высшем образовании

У двух депутатов думы Пыть-Яха, директора муниципальной "Горнолыжной базы "Северное сияние" Марселя Тимганова и заместителя директора по развитию производства МУП "Управление городского хозяйства" Дмитрия Авдеенко, нашли поддельные дипломы о высшем образовании. Политики уволены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Тимганов представил в личное дело диплом о высшем образовании, полученный в 2003 г. в Тюмени по специальности "Государственное и муниципальное управление". Несмотря на то, что чиновник действительно учился по этой специальности, для прохождения сокращенной образовательной программы он подал в мэрию диплом о высшем образовании одного из пермских университетов, который ему никогда не выдавали.

Аналогичные факты получения двух "вышек" по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных Авдеенко в 2002 и 2010 гг. в Тюмени. Прокурор внёс главе города Александру Морозову и директору муниципального учреждения представления. Они рассмотрены и удовлетворены, Тимганов и Авдеенко уволены.