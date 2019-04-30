Алексей Текслер уволил директора Агентства инвестиционного развития, допускавшего вариант строительства кремниевого завода в Златоусте

Врио губернатора Алексей Текслер объявил выговор министру экономического развития региона Сергею Смольникову и уволил директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексея Бобова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Из министерства в адрес главы области поступила служебная записка, в которой допускались варианты строительства кремниевого завода в Златоусте.

"Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса. Министру экономического развития региона Сергею Смольникову объявлен выговор, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов уволен", - говорится в сообщении.

В областном правительстве подчеркнули, что кремниевого завода в Златоусте не будет.

"Это решение не подлежит пересмотру", - отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе были назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Активисты передали в администрацию президента обращение и 15 тысяч подписей против строительства завода.

После этого администрация Златоуста отменила публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода.