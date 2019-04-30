Алексей Текслер уволил директора Агентства инвестиционного развития, допускавшего вариант строительства кремниевого завода в Златоусте

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

Алексей Текслер уволил директора Агентства инвестиционного развития, допускавшего вариант строительства кремниевого завода в Златоусте

Врио губернатора Алексей Текслер объявил выговор министру экономического развития региона Сергею Смольникову и уволил директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексея Бобова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Из министерства в адрес главы области поступила служебная записка, в которой допускались варианты строительства кремниевого завода в Златоусте.

"Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса. Министру экономического развития региона Сергею Смольникову объявлен выговор, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов уволен", - говорится в сообщении.

В областном правительстве подчеркнули, что кремниевого завода в Златоусте не будет.

"Это решение не подлежит пересмотру", - отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе были назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Активисты передали в администрацию президента обращение и 15 тысяч подписей против строительства завода.

После этого администрация Златоуста отменила публичные слушания по зонированию земли под строительство кремниевого завода.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алексей Текслер уволил директора Агентства инвестиционного развития, допускавшего вариант строительства кремниевого завода в Златоусте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, Сергей Смольников, выговор, увольенние, кремниевый завод,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5910

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети