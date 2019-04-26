26 Апреля 2019
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Экономика В России

Правительство РФ может увеличить долю оплаты труда до 60%

В мае кабмин, по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, обсудит вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.

Об этом говорится в перечне поручений главы правительства Дмитрия Медведева по итогам годового отчета кабмина в Госдуме. О результатах проработки ведомства должны доложить в правительство до 22 мая. 17 апреля Медведев довольно осторожно обсуждал в Госдуме с депутатами вопрос о возможности роста доли оплаты труда в ВВП.

Таким образом, кабмин формально находится в одном шаге до появления новой цели соцполитики, по масштабам вполне сопоставимой с целями майского указа Владимира Путина в 2018 году: рост доли оплаты труда в ВВП на 10 процентных пунктов является политически крайне привлекательным лозунгом.

Если не принимать во внимание, что сроки возможного увеличения фонда оплаты труда в ВВП на 15–20% не заданы, речь идет об очень значительных изменениях.

По данным Росстата, в прошлом году на оплату труда в структуре ВВП приходилось 46,4%, на налоги — 11,8% и на прибыль — 41,8%. В абсолютных ценах — из 103 трлн руб. на оплату труда тратится 48 трлн руб.

Обсуждение лозунга "60% ФОТ в ВВП" очень легко свести к популистски крайне перспективной дискуссии о том, сколько прибылей в масштабах всей экономики собственники должны передать трудящимся, а не реинвестировать в бизнес. Наконец, само по себе обсуждение причин изменения доли ФОТ в ВВП крайне чувствительно: одной из таких причин может служить концентрация занятости в "суперкомпаниях" (Google, Walmart, Uber, Amazon), в РФ тот же эффект может обеспечивать концентрация занятости в Сбербанке, "Газпроме", "Ростехе", "Росатоме" — в огосударствленной экономике "изъятие прибылей в пользу трудящихся" неизбежно должно затрагивать госкомпании.

Однако до 22 мая Минэкономики и Минтруду предстоит решить даже более сложную задачу: определить, какие цели может преследовать рост доли оплаты труда в ВВП до 60%, сообщает "Коммерсант".

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Правительство РФ может увеличить долю оплаты труда до 60%

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Теги: оплата труда, зарплата, ВВП



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