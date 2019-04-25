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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми судят гендиректора и инженера УК "Гарант" из-за смерти младенца, на которого упала ледяная глыба

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении гендиректора и инженера управляющей компании "Гарант", обслуживающей дом №111 по улице Маршала Рыбалко, возле которого в апреле прошлого года от схода снега погибла маленькая девочка сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инженер и гендиректор компании обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба сорвалась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Следствием установлено, что с февраля по апрель 2018 г., располагая достоверной информацией об изменениях погодных условий, связанных с интенсивным таянием снега, руководитель общества и инженер контроль за наличием снежных свесов и наледи на кровле дома не осуществляли.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Перми.

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В Перми судят гендиректора и инженера УК "Гарант" из-за смерти младенца, на которого упала ледяная глыба

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Теги: лед, коляска, больница, травма головы, ребенок, управляющая копания Гарант, уголовное дело, смерть, девочка, инженер, гендиректор



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