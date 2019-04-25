В вотчине "Лукойла" нет денег на ремонт школ и защиту от терроризма? Дума Урая обличила мэрию

Дума Урая раскритиковала городскую администрацию за экономию на капитальном ремонте школ, молодежных учреждений, дорог и тротуаров, организации питания детей и защите социальных объектов от террористической опасности. Последний пункт стал препятствием для проведения регионального турнира по боксу, ради которого югорский город посетил чемпион Мира и Европы Александр Малетин. Сегодня местный парламент принял отчет о результатах своей деятельности: мэрии припомнили проигнорированные исполнительной властью рекомендации, дефицитный бюджет и, возможно, в отместку отклонили предложенный администрацией законопроект о назначении чиновникам органов местного самоуправления пенсий за выслугу лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель думы Урая Галина Александрова перечислила, какие рекомендации парламента к главе города были выполнены. Их список невелик: подключен к "Безопасному городу" один микрорайон, отремонтировано ограждение кладбища, снесено старое здание коррекционной школы и отремонтированы дороги в районе индивидуальной жилой застройки.

При этом администрация отклонила целый ряд рекомендаций гордумы в бюджет 2019-2021 гг. Не были предусмотрены средства на организацию школьного питания, ремонт центра молодежи, дорог и тротуаров, а также на финансирование антитеррористической защищенности социальных объектов. Последний пункт рекомендовалось включить по представлению прокуратуры.

В этом году гордума и администрация впервые опробовали новый формат работы – для обсуждения главного финансового документа города была создана согласительная комиссия, рассказала председатель парламента.

"Хотя первый опыт такой работы выявил ряд проблем, в итоге деятельность в рамках согласительной комиссии позволила думе принять бюджет с объективным пониманием дефицитности", - сказала Галина Александрова.

В ноябре прошлого года проект бюджета Урая прошел публичные слушания. Жители города предложили предусмотреть средства на ремонт центра молодежи и дополнительного образования, на необходимость которого указал Роспотребнадзор, нескольких дорог и тротуаров, на строительство второго здания школы №4, на мероприятия по защите учреждений культуры и спорта от террористической опасности. Последний пункт, как указала мэрия в обосновании отказа от включения в бюджет, уже содержался в проекте. Остальные задачи администрация намерена выполнить позднее либо при "наличии экономии".

Из заключения о результатах публичных слушаний

Нарушения при планировании расходов и исполнении бюджета подтвердила контрольно-счетная палата Урая. По итогам прошлого года надзорное ведомство составило восемь актов о допущенных администрацией недостатков на общую сумму 236 тыс. руб. Все они возмещены.

Председателя думы сумма удивила. "Сделайте акцент на неэффективном и нецелевом расходовании средств. Я смотрю, цифры небольшие", - прокомментировала Александрова.

Экономия местных властей на ремонте школ и защите спортивных учреждений от террористической опасности приносит свои плоды. По словам местного политика, депутата гордумы Урая пятого созыва Леонарда Насибуллина, в октябре прошлого года прокуратура вынесла представление о том, что мероприятия по антитеррористической безопасности соцобъектов в Урае осуществляются в недолжной мере, а сумма в 9 млн руб., которая была заложена на эти цели в прошлом году, - несоразмерна имеющимся недостаткам. Кроме того, нехватка средств на ремонт школ приводит к их аварийности, на что так же указывают надзорные органы, заключил политик.

Комиссия гордумы рекомендовала главе администрации Анатолию Иванову предусмотреть на антитеррористическую безопасность 32 млн руб. в этом году, добавил Насибуллин, но этого сделано не было.

"В итоге Урай сталкивается с тем, что город не может провести ни городских, ни районных, ни всероссийских мероприятий. У нас должны были пройти окружные соревнования по боксу, но перед проведением крупного мероприятия требуется паспорт безопасности объекта, и полиция забраковала все учреждения. В итоге мастер спорта по боксу Александр Малетин, который должен был проводить у нас региональный турнир по боксу, проведет просто мастер-класс", - рассказал Накануне.RU Леонард Насибуллин.

Отметим, что в сообщении о предстоящем мастер-классе администрация Урая не стала называть причины отмены турнира, обрезав слова о ранее анонсируемом состязании на афише.