Подтопленный Ирбит освобождается от воды: уровень в Нице снизился на 33 см

В Ирбите продолжает улучшаться паводковая ситуация.

Напомним, на минувшей неделе уральский город оказался под угрозой подтопления: были перекрыты дороги, а на улицах начали дежурить спасатели. Также значительно рос уровень воды в реке Ница.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за минувшие выходные уровень воды в Нице снизился на 33 см и сейчас составляет 623 см. От паводковых вод уже освободились территории 21 жилого дома, а также все территории нежилых домов и подъезды к автомобильному мосту на улице Орджоникидзе.

По данным на 11 часов 22 апреля в зоне подтопления остаются четыре придомовых территории домов, где проживают девять человек, в том числе один ребенок. Для перевозки жителей задействован автомобиль повышенной проходимости.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время прогнозируется дальнейшее понижение уровня воды. В связи со стабилизацией обстановки оперативная группа спасателей убыла в пункт дислокации в Екатеринбург. Тем не менее, мониторинг уровня воды продолжается.