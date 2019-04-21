Нефть, идущая в Белоруссию по "Дружбе", портилась между Самарой и Унечей

Найден источник загрязнения нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба". "Транснефть" обнаружила, что качество продукта ухудшается на участке трубы Самара - Унеча. Напомним, сегодня Белоруссия снизила экспорт российской нефти марки Urals, поскольку хлорорганические примеси, содержавшиеся в продукте, могли вывести из строя оборудование на НПЗ.

Сегодня состоялась встреча с участием всех заинтересованных сторон, на которой гендиректор Гомельсктранснефть-Дружба Олег Борисенко сообщил, что превышение ПДК загрязнения произошло в 20 раз, что является нарушением контракта с "Транснефтью". Руководитель Мозырского НПЗ, на котором заметили ухудшение показателей продукта, Виталий Павлов подчеркнул, что есть риск выхода из строя оборудования завода в связи с повышенным коррозионным износом и дезактивации катализаторных систем.

Глава "Нафтана" Александр Демидов отметил, что на предприятии ситуация сложилась несколько лучше, чем на Мозырском НПЗ. "Нафтан" снабжается из двух веток нефтепровода "Дружба": северной и южной. По оперативному мониторингу видно что несоответствующая качественному показателю нефть, поступит на завод с южной ветки с воскресенья на понедельник. Принято решение о снижении загрузки завода на 40% для сохранения действующего оборудования.

Направлено обращение в "Транснефть" о максимальном увеличении загрузки северной линии нефтепровода ("Сургут-Полоцк"), которая сейчас работает только до 10 % от возможной загрузки. Технические возможности для этого есть.

Заместитель председатель концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что со стороны концерна с учетом ситуации, складывающейся на заводах, необходимости обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами в период посевной кампании, принята временная мера по ограничению поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям. Он подчеркнул, что эти ограничения носят временный характер. Обязательства по поставкам контрагентам будут исполнены. Об этом сообщает корпоративное издание "Вестник Нафтана".

Напомним, качество нефти марки Urals, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", взволновало Минск накануне. В смеси якобы было обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений, норма превышена в десятки раз. Переработка такой нефти может привести к нарушению в работе НПЗ, заявил "Белнефтехим" и запросил встречу с представителями "Транснефти", на которой намеревался обсудить компенсацию от "Транснефти" за поставку некачественной нефти. "Требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны", — отметил глава белорусского концерна Андрей Рыбаков.