Эксперты опасаются второго повышения пенсионного возраста в России

Повышение пенсионного возраста на пять не решит проблем пенсионной системы России. Не исключено, что властям придется вернуться к обсуждению нового повышения пенсионного возраста, считают авторы доклада "Повышение пенсионного возраста: пейзаж после..." Юрий Горлин и Виктор Ляшок. Доклад был представлен на ХХ апрельской конференции в Высшей школе экономики.

Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, качества жизни людей, выходящих на пенсию, будет падать, приводят выдержки из доклада "Ведомости". Вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста, скорее всего, придется после 2028 г., считают авторы.

Напомним, поэтапное повышение пенсионного возраста в России закончится к 2024 г. Как сообщало Накануне.RU, решение не даст ощутимого повышения пенсий, а для категории предпенсионеров увеличивается риск бедности и безработицы.