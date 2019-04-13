13 Апреля 2019
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"Как же они сс...т". В Кузбассе санитарки, выступающие против массовых сокращений младшего персонала, вышли на одиночные пикеты

В Анжеро-Судженске Кемеровской области санитарки городской больницы вышли на одиночные пикеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее сообщалось, что женщины, выступающие против массовых сокращений младшего персонала, планировали 13 апреля выйти на пикет, однако местные власти в последний момент вечером 12 апреля отказали в проведении мероприятия, сославшись на то, что здание мэрии является объектом культурного наследия.

"Санитарки городской больницы проводят сегодня уличную акцию в виде одиночных пикетов. Уже проведено пикетирование здание администрации, сейчас одиночные пикеты проходят в других точках города. Повсюду протестующих санитарок сопровождают сотрудники полиции в штатском. Нет, они там в администрации Анжеро-Судженска точно что-то курят. Нашему председателю профкома Марине Агарковой вечером 12 апреля уведомление доставили. Теперь уже провести пикет перед входом в здание мэрии нельзя, потому что это объект культурного наследия. При этом в законе говорится про запреты на территории объекта, а пикет-то был заявлен рядом. Как же они сс...т. И не стесняются выглядеть полными дебилами", - отметил сопредседатель МПРЗ "Действие" Андрей Коновал.

пикет, санитарки(2019)|Фото:профсоюз медработников "Действие"

Ранее стало известно, что медработникам вменяют три преступления – участие в несанкционированной акции протеста, "захват" кабинета главврача и разглашение данных о зарплате начальства больницы. Санитарки считают, что поводом для допросов стала анонимная жалоба главного врача больницы Ольги Козловой, издавшей приказ о сокращении 126 сотрудников.

пикет, санитарки(2019)|Фото:профсоюз медработников "Действие"

"От части сотрудниц планируется полностью избавиться, а основную массу - перевести с 16 мая в уборщицы, то есть на должности с более низкой зарплатой без ряда социальных гарантий младшему медперсоналу", - сообщили ранее в профсоюзе "Действие".

пикет, санитарки(2019)|Фото:профсоюз медработников "Действие"

По словам санитарок, полиция интересуется фотографией, на которой изображены женщины с тремя плакатами: "Нет сокращениям младшего медперсонала!", "Санитарка не уборщица!" и "Губернатор Кемеровской области! Введите войска в Анжеро-Судженскую больницу!". Автор "анонимки" якобы утверждает, что снимок сделан на территории больницы 13 марта. По закону Кемеровской области митинги на территории медицинских учреждений и рядом с ними запрещены.

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"Как же они сс...т". В Кузбассе санитарки, выступающие против массовых сокращений младшего персонала, вышли на одиночные пикеты

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Теги: сокращения, санитарка, младшая медсестра, Кузбасс, кемеровская область



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Ранее 27.03.2019 08:00 Мск В Кузбассе сокращают санитарок и младших медсестер

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