29 Марта 2019
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Врачи Можайской подстанции "скорой помощи" начали "итальянскую забастовку"

Сотрудники Можайской подстанции Московской областной станции "скорой помощи" объявили "итальянскую забастовку". Об этом Накануне.RU сообщили в профсоюзе медработников "Действие".
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В своем открытом заявлении врачи и фельдшера рассказали, что им годами не выдают спецодежду и они вынуждены покупать ее за свой счет. По данным медиков, их заставляют работать в неполной бригаде (один человек вместо двух), что ведет к прямой угрозе жизни и здоровью пациентов, так как это не позволяет в полном объеме провести реанимационные мероприятия.

Врачи утверждают, что без оплаты за совмещение должностей их заставляют выполнять функции санитаров по санобработке автомобилей "скорой помощи".

"Часто не оплачивается сверхурочная работа из-за задержки на вызове после окончания рабочей смены. Без каких-либо объяснений с сентября 2018 года была снижена в два раза стимлирующая выплата "за качество выполняемых работ", - говорится в обращении.

скорая помощь, реанимация(2018)|Фото:Накануне.RU

По данным медиков, бригады Можайской подстанции стали регулярно направляться в другие районы Подмосковья, находящиеся на значительном удалении от Можайска и не закрепленные за территорией обслуживания подстанции. Врачи заявляют, что грубо нарушаются стандарты времени доезда и необоснованно возрастает трудовая нагрузка на оставшиеся бригады, а сам факт выезда в другие районы приводит к их усталости и снижению работоспособности.

Медики озвучили свои требования: прекратить дальние выезды, обеспечить кадрами выездных бригад все подстанции служб "скорой" Московской области, повысить зарплаты, снизить трудовую нагрузку, улучшить условия труда. Всего в списке значится девять пунктов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Можайска, 28 марта в здании администрации городского округа состоялся "круглый стол" координационного совета профсоюзов. На заседании обсуждались вопросы здравоохранения, создания новых рабочих мест и охраны труда работников. Рассматривалась ли эта конкретная ситуация с врачами "скорой", в мэрии не уточнили.

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Врачи Можайской подстанции "скорой помощи" начали "итальянскую забастовку"

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Теги: скорая, забастовка, Можайск



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